شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات محمد صلاح أمام نابولي وأياكس بعد قرعة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسفرت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء الخميس في مقر الاتحاد الأوروبي، عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في المجموعة الأولى.

مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد ليفربول في المجموعة الأولى بجانب أياكس أمستردام الهولندي ونابولي ورينجرز.

تاريخ مواجهات محمد صلاح أمام نابولي وأياكس

شارك محمد صلاح أمام نابولي في 9 مباريات، بواقع 4 بقميص روما وواحده مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي، و4 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، حيث انتصر في 3، وتعادل في اثنين، وخسر 4، وسجل هدفين وصنع اثنين آخرين.

بينما واجه أياكس في مباراتين فقط، بقميص ليفربول في موسم 2020-2021، وحقق الفوز في المواجهتين.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى

- أياكس أمستردام

- ليفربول

- نابولي

- رينجرز

المجموعة الثانية

- بورتو

- أتلتيكو مدريد

- باير ليفركوزن

- كلوب بروج

المجموعة الثالثة

- بايرن ميونخ

- برشلونة

- إنتر ميلان

- فيكتوريا بلزن

المجموعة الرابعة

- آينتراخت فرانكفورت

- توتنهام

- سبورتنج لشبونة

- مارسيليا

المجموعة الخامسة

- ميلان

- تشيلسي

- سالزبورج

- دينامو زغرب

المجموعة السادسة

- ريال مدريد

- لايبزج

- شاختار دونيتسك

- سيلتيك

المجموعة السابعة

- مانشستر سيتي

- إشبيلية

- بوروسيا دورتموند

- كوبنهاجن

المجموعة الثامنة

- باريس سان جيرمان

- يوفنتوس

- بنفيكا

- مكابي حيفا