منظمة الصحة العالمية تسجل أكثر من 41 ألف إصابة بجدري القردة في العالم

25 أغسطس , 2022
لقاحات جدري القردة (أ ف ب).
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن 96 دولة سجلت أكثر من 41 ألف إصابة و12 وفاة بجدري القردة، وإن أغلب الإصابات في الولايات المتحدة.
وفي تموز أعلنت منظمة الصحة العالمية التفشي حالة طوارئ صحية عالمية.
وطبقاً لأحدث تقرير وبائي صادر عن المنظمة، انخفض عدد الإصابات المسجلة عالمياً بنسبة 21 في المئة في الأسبوع الذي انتهى يوم 21 آب بعد تزايد الإصابات على مدى شهر.
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