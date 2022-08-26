25 أغسطس , 2022 ماكرون يصل إلى الجزائر في زيارة هدفها «إعادة بناء» العلاقات الثنائية (أ ف ب). وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر الخميس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام هدفها «إعادة بناء» العلاقات الثنائية. وحطّت طائرة ماكرون نحو الساعة 15:30 في مطار هواري بومدين بالعاصمة حيث سيستقبله نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

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