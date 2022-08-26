25 أغسطس , 2022
الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).
أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية «إنرجواتوم» أن المفاعلين الأخيرين العاملين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا أصبحا غير متصلين بشبكة الكهرباء الأوكرانية اليوم الخميس بعد أن دمرت حرائق كانت تشتعل على مسافة قريبة خطوط الكهرباء العلوية.
وأضافت الشركة أن الحرائق اندلعت في حفر الرماد في محطة للفحم بالقرب من محطة زابوريجيا- أكبر منشأة نووية في أوروبا- وألحقت أضراراً بخطوط الكهرباء التي تربطها بالشبكة.
وقالت إنرجواتوم في بيان «نتيجة لذلك، فُصلت وحدتا الطاقة العاملتان بالمحطة عن الشبكة».
وتابعت أن أنظمة الأمن بالمحطة تعمل بشكل طبيعي والعمل جار على إعادة ربط أحد المفاعلين بشبكة الكهرباء.
كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا: انقطاع الكهرباء عن آخر مفاعلين نوويين يعملان بمحطة زابوريجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.