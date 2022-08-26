أوكرانيا: انقطاع الكهرباء عن آخر مفاعلين نوويين يعملان بمحطة زابوريجيا

الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).

أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية «إنرجواتوم» أن المفاعلين الأخيرين العاملين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا أصبحا غير متصلين بشبكة الكهرباء الأوكرانية اليوم الخميس بعد أن دمرت حرائق كانت تشتعل على مسافة قريبة خطوط الكهرباء العلوية.

وأضافت الشركة أن الحرائق اندلعت في حفر الرماد في محطة للفحم بالقرب من محطة زابوريجيا- أكبر منشأة نووية في أوروبا- وألحقت أضراراً بخطوط الكهرباء التي تربطها بالشبكة.

وقالت إنرجواتوم في بيان «نتيجة لذلك، فُصلت وحدتا الطاقة العاملتان بالمحطة عن الشبكة».

وتابعت أن أنظمة الأمن بالمحطة تعمل بشكل طبيعي والعمل جار على إعادة ربط أحد المفاعلين بشبكة الكهرباء.