مقتل سعودي في مشاجرة داخل فندق بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - قُتل سعودي في مشاجرة مع مجموعة من المغاربة في مدينة الدار البيضاء، وفق ما تناقلت وسائل إعلام عن السفارة السعودية في المغرب.

وقد أوضحت السفارة أنها تابعت تفاصيل "الحادث الأليم" منذ وقوعه مع السلطات المغربية المختصة، حيث تبين "أن المذكور قتل على أيدي مجموعة من حراس الأمن يعملون في الفندق الذي يقيم فيه بمدينة الدار البيضاء".

وأكدت السفارة بأن القضية لا تزال قيد التحقيق في النيابة العامة المغربية، بعد إلقاء القبض على المعتدين، مشددة على أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المختصة في المغرب مجريات القضية، وأنها على ثقة تامة بالعدالة المغربية.

وأوضحت السفارة أنها تنسق حاليًا مع السلطات المغربية المختصة لنقل جثمان مواطنها إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.