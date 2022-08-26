​نائبة تطالب القطاع الخاص بالتوسع في دعم ومساندة أصحاب الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالبت فاطمة سليم عضو مجلس النواب، القطاع الخاص بالتوسع في إطلاق المبادرات التي تستهدف تشغيل ودعم مشروعات أصحاب الهمم خلال الفترة المقبلة.

وقالت فاطمة سليم في تصريحات لها اليوم، إن إطلاق بنك أبوظبي التجاري مصر مبادرة لتوفير قروض لتمويل أصحاب الهمم تصل إلى نحو مليون جنيه يعد مبادرة نوعية وقائدة من القطاع الخاص المصرفي، مضيفة أن الفترة الماضية شهدت نشاطا موسعا من قبل الدولة لدمج أصحاب الهمم في النشاط الاقتصادي عبر إقامة الفعاليات التسويقية التي تستهدف مشروعاتهم، مما يجعل توفير التمويل الحلقة الأخرى من الدعم والمساندة لهم.

وأشارت فاطمة سليم إلى أن الاجهزة الحكومية والمؤسسات المختلفة في مصر على اختلاف أنواعها خاص أو حكومي لديها وعي تام بأهمية هذه القضية، مؤكدة أن أصحاب الهمم لايقلون إبداعا عن أي فرد في المجتمع ويمتلكون أفكارا يمكن تحويلها لمنتجات قد تصبح علامة تجارية واعدة حال توفير الدعم والمساندة.