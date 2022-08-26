البرهان يجري تعديلا كبيرا في قيادة الجيش السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الخميس، عن تعديل كبير في القيادة العسكرية للبلاد، يشمل قادة القوات البرية والعمليات والإمداد، وكذلك المفتش العام للجيش، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقد أُعلن في وقت سابق عن تغيير في قيادة القوات الجوية، بينما ظل رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول محمد عثمان الحسين في منصبه.

وبذلك أعاد البرهان تشكيل رئاسة هيئة الأركان لتشمل إضافة إلى رئيسها الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن، كلا من: الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائبا لرئيس هيئة الأركان للإمداد، والفريق ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي نائبا لرئيس هيئة الأركان للعمليات، والفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي نائبا لرئيس هيئة الأركان للإدارة، والفريق الركن عبد المحمود حماد حسين عجمي نائبا لرئيس هيئة الأركان للتدريب، وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ويمثل هذا أكبر تغيير في قيادة الجيش منذ الإجراءات التي اتخذها البرهان وضباط كبار آخرون في 25 أكتوبر، فانتهت شراكة انتقالية مع مجموعات سياسية مدنية.

وفي وقت سابق، أعرب البرهان عن "أسفه لإضاعة 3 سنوات من الفترة الانتقالية فيما وصفه بـ"التشاكس السياسي"، مشيرا إلى "ضرورة الانتباه لقضايا المواطن الحقيقية والاهتمام بها".

ويعيش السودان أوضاعا أمنية واقتصادية معقدة وحالة من الاحتقان السياسي؛ بسبب الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر، رفضًا للإجراءات التي اتخذت في 25 أكتوبر 2021.

وترى القوى السياسية المشاركة في الاحتجاجات أن حل الأزمة يكمن في "إنهاء كافة ما ترتب على إجراءات 25 أكتوبر، والاستمرار في تفكيك تمكين نظام الإخوان، وتوحيد الجيش، وفقا لأسس مهنية متفق عليها، وتحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات الحالية، إضافة إلى المئات ممن قتلوا في فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 يونيو 2019".