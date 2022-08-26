"البنتاجون": مستعدون بالكامل لحماية انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون " أنها مستعدة بشكل كامل للدفاع وحماية انتخابات التجديد النصفي للكونجرس والمقررة يوم 8 نوفمبر المُقبل من التدخل والنفوذ الأجنبيين.

وأكد الجنرال بول ناكاسون ، قائد وحدات الحماية من الهجمات الإليكترونية ومدير وكالة الأمن القومي - في بيان صحفي اليوم /الخميس/ - عن البنتاجون، أنه مع تبقي 75 يوما على انتخابات التجديد النصفي، فإن كافة المؤسسات الدفاعية والأمنية ستكون على أهبة الاستعداد بالسرعة المطلوبة ووحدة الجهود ضد أي عدوان خارجي يمكن أن يستهدف تقويض المؤسسات الديمقراطية الأمريكية.

وقال إن هذه المؤسسات تحركت بالفعل منذ أوائل العام الجاري لردع والقضاء على أية قدرات لدى الأعداء الخارجيين الساعين للتأثير على كيفية تصويت الناخبين أو على أساليب إحصاء الأصوات.

ونوه ناكاسون إلى أن هذا يدعم جهود المؤسسات الأمنية الأخرى مثل وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي " إف بي آي " حيث يتم تبادل المعلومات الخاصة بالهجمات الأجنبية لتنسيق الرد من الداخل مع الاستفادة والبناء على النجاحات السابقة في هذا الصدد.

وحسب تصنيف وكالات الأمن والاستخبارات الأمريكية ، فإن أصابع الاتهام في الهجمات الإليكترونية الموجهة ضد الولايات المتحدة ونظامها الانتخابي تشير إلى كل من روسيا والصين وإيران إضافة إلى أطراف دولية أخرى.