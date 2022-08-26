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حركة تنقلات محدودة لمديري الإدارات التعليمية بالقليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، حركة تنقلات محدودة لمديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتضمنت الحركة تعيين خالد الشربيني مديرًا لإدارة غرب شبرا الخيمة، عايدة جبريل مديرًا لإدارة القناطر الخيرية، والدكتورة أمنية فاروق قائم بأعمال مدير قها، وعزة فتحي مديرًا لشرق شبرا، وهشام العتموني مديرًا لإدارة قليوب.

كما جرى تجديد الثقة لكل من ياسر سعيد مديرًا لإدارة العبور، وفاء طنطاوي مديرًا لإدارة الخصوص، سعيد ندا مديرًا لإدارة طوخ، حسين مصطفى لإدارة بنها، عادل داوُد شبين القناطر، ويحيى العمراوي مدير لإدارة الخانكة.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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