فيديو وصور.. تلاميذ ومعلمين مدرسة ابتدائية يتجمعون بعد 30 عامًا في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير - طارق الرفاعي:

قدمت الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365" على الفيسبوك، بثًا مباشرًا، مساء اليوم الخميس، من محافظة بورسعيد، لتغطية فعاليات لقاء نظمه تلاميذ مدرستي بورفؤاد وسيناء الابتدائية بأحد الأندية في مدينة بورفؤاد، وذلك لتكريم معلميهم بعد أكثر من 30 عامًا من تخرجهم من المدرسة.

وتضمن اللقاء عدد من الفقرات الفنية، فضلًا عن عرض فيديوهات للمدرسة قديمًا وحديثًا، وكلمات من تلاميذ الماضي ومعلمين المدرسة لاسترجاع الذكريات، كما نظموا فقرة إذاعة مدرسية أمام معلميهم.

وشهد اللقاء تكريم المعلمين ممن هم على قيد الحياة، وكذلك أسر المعلمين الذين توفاهم الله، في ظل فرحة وسعادة بين معلمين المدرسة، وإشادتهم بتلاميذهم وتلك اللفتة الطيبة، وموجهين لهم الشكر ومعربين عن فخرهم بالمناصب التي وصل إليها تلاميذهم.

ومن جانبه، قال اسلام فتحي عبد الجليل، صاحب فكرة تنظيم اللقاء والتجمع، إنه أنشأ جروب على الأنترنت عام 2020 تحت اسم "أبناء مدرستي بورفؤاد وسيناء الابتدائية"، لكي يتجمعوا به ويسترجعوا ذكريات الطفولة، ويشاركون بعضهم البعض في الأفراح والأحزان، ثم ضموا معلميهم بعد ذلك، حتى قرروا إقامة هذا اللقاء لتكريم معلميهم ردًا للجميل.

أعرب محمد حجازي، أحد منسقي اللقاء، عن سعادته بهذا التجمع الذي رسم البسمة على وجوه الجميع، وشهد رد الجميل لمعلميهم، لافتًا أنه يجرى التفكير حاليًا لاشهار رابطة أو جمعية بصورة قانونية لتنظيم مزيد من الفعاليات والأنشطة.