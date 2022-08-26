بالصور - تصدع منزل من طابقين بسبب التنقيب عن الآثار في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أخلت رئاسة حى غرب مدينة أسيوط، مساء الخميس، منزلًا من طابقين بعد تصدعه نتيجة الحفر والتنقيب عن الآثار بداخله دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغًا من غرفة عمليات الحي بتصدع حوائط أحد المنازل الكائنة بدرب الحمصاني خلف مسجد مرزوق بمنطقة غرب البلد.

على الفور؛ انتقل مأمور قسم أول ومباحث أول أسيوط وقوات الدفاع المدني إلى مكان البلاغ، رافقهم محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط وكرم عبدالحفيظ، نائب رئيس الحي، وفريق الإشغالات والأزمات بالحي.

وبالمعاينة الأولية والفحص تبين تصدع منزل مكون من أرضي وطابقين علويين ووجود أعمال حفر بعرض 2 متر × 1.5 وبعمق 9 أمتار وتنقيب عن الآثار.

جرى التحفظ على معدات الحفر وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.