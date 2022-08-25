شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. رونالدو ينتقل إلى فريق غير متوقع بالصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، حول خطوة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الصيف الجاري.

ويرغب البرتغالي رونالدو الرحيل عن ناديه وملعب أولد ترافورد خلال الصيف الجاري، خاصةً في ظل عدم مشاركة فريقه في بطولة دوري أبطال أوروبا.

رونالدو يقترب من الانضمام إلى سبورتنج لشبونة

وأكدت تقارير صحفية بريطانية اليوم، أن رونالدو سوف يعود إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي فريقه السابق خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتابعت: "كريستيانو رونالدو يريد اللعب بشدة هذا الموسم في البطولة المفضلة له والتي فاز بها في خمس مناسبات مختلفة، بينما يؤمن له ذلك النادي البرتغالي بكل تأكيد".

دورتموند يرد على أنباء ضم رونالدو

وارتبط رونالدو بالرحيل إلى العديد من الأندية خلال الصيف الجاري، والتي كان آخرها بوروسيا دورتموند الألماني، للاعب بين صفوفه هذا الموسم.

رد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بشكل رسمي على أنباء التوقيع مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن توقيع رونالدو مع دورتموند في ظل رغبته الرحيل عن أولد ترافورد، والذهاب إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وأكد سباستيان كيهل المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، أن كل ما يتردد غير صحيح ولم يتم التوقيع مع رونالدو بالصيف.

وأضاف كيهل حسب صحيفة "بيلد الألمانية": "كريستيانو لن ينتقل إلى بوروسيا دورتموند، هذه الصفقة لن تحدث بطبيعة الحال، لقد جاوبنا من قبل على تلك الشائعة، وأنا أؤكد بأننا لن نتعاقد مع كريستيانو رونالدو، بالرغم من كونه لاعب رائع".