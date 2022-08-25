مؤشر نيكي الياباني يوقف 5 جلسات من التراجع

طوكيو: أوقف المؤشر نيكي الياباني، الخميس، موجة انخفاض استمرت خمس جلسات مدعوما بمكاسب أسهم شركات تصنيع الأدوية والتكنولوجيا مع ترقب المستثمرين مؤتمر مجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول بحثا عن أي دلائل عن وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر نيكي 0.58 بالمئة إلى 28479.01 نقطة، كما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 بالمئة إلى 1976.60 نقطة.

وقال إيكو ميتسوي، مدير الصناديق لدى أيزاوا للأوراق المالية “راهن المستثمرون على أن السوق ستنتعش بعد انتهاء هذا الحدث الكبير حتى لو خرجت تعليقات عن التشديد النقدي من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي”.

وأضاف “لكنهم يدركون أيضا أن التضخم في الولايات المتحدة سيستمر وستستغرق السيطرة عليه وقتا، وبالتالي قد تهدأ السوق الشهر المقبل”.

وقفز سهم شركة دايتشي سانكيو لتصنيع الأدوية 4.6 بالمئة وشكل أكبر دفعة لنيكي، يليه سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق، الذي قفز أيضا 1.22 بالمئة، ثم سهم شركة دايكن إنداستريز لتصنيع أجهزة التكييف، الذي ارتفع 1.59 بالمئة.

وصعد سهم ميتسوبيشي 1.57 بالمئة بعدما قالته إنها قررت التقدم لشراء حصة في الكيان الروسي الجديد الذي استحوذ على مشروع سخالين 2 للغاز الطبيعي المسال.

وتخلى سهم شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية، مشغل محطات الطاقة النووية، عن مكاسبه المبكرة وانخفض 0.36 بالمئة. وكان السهم قد ارتفع بنحو تسعة بالمئة هذا الأسبوع وسط توقعات بإعادة تشغيل المحطات النووية.