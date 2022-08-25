سلطات ميانمار تعتقل سفيرة بريطانيا السابقة

25 أغسطس , 2022
لندن: قال شخصان مطلعان، اليوم الخميس، إن السلطات في ميانمار احتجزت سفيرة بريطانيا السابقة لدى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظراً لحساسية الموضوع، أن فيكي بومان، التي تدير حالياً مركز ميانمار للأعمال التجارية المسؤولة، وزوجها هتين لين وهو فنان من ميانمار وسجين سياسي سابق، اعتقلا أمس الأربعاء.
ولم يتسن تحديد الاتهامات الموجهة لهما أو المدة التي سيحتجزان فيها.
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار على المكالمات التي تطلب التعليق.
ومن جهته، قال متحدث باسم السفارة البريطانية: "نحن قلقون من اعتقال امرأة بريطانية في ميانمار. نحن على اتصال بالسلطات المحلية ونقدم المساعدة القنصلية". ولم يذكر المتحدث اسم المرأة.
وعملت بومان سفيرة في ميانمار من 2002 إلى 2006 وتتمتع بأكثر من 3 عقود من الخبرة في البلاد.
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