انت الان تتابع خبر دوي انفجارات في محيط مدينة سورية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف "معادية" في سماء محيط مدينة مصياف التابعة لمحافظة حماة، وسط غربي البلاد.
وبحسب الوكالة، فإن أصوات انفجارات سُمعت في محيط مصياف، بينما يجري التأكد من مصدرها.
في غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الانفجارات العنيفة التي دوت في ريف حماة الغربي ناجمة عن غارات إسرائيلية جديدة.
وأظهرت صور متداولة، اشتعال النار وتصاعد الدخان في منطقة مصياف من جراء الغارات التي نفذت اليوم الخميس.
في غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الانفجارات العنيفة التي دوت في ريف حماة الغربي ناجمة عن غارات إسرائيلية جديدة.
وأظهرت صور متداولة، اشتعال النار وتصاعد الدخان في منطقة مصياف من جراء الغارات التي نفذت اليوم الخميس.