دوي انفجارات في محيط مدينة سورية

وبحسب الوكالة، فإن أصوات انفجارات سُمعت في محيط مصياف، بينما يجري التأكد من مصدرها.

في غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الانفجارات العنيفة التي دوت في ريف حماة الغربي ناجمة عن غارات إسرائيلية جديدة.



وأظهرت صور متداولة، اشتعال النار وتصاعد الدخان في منطقة مصياف من جراء الغارات التي نفذت اليوم الخميس.