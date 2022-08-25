مواجهات سهلة للريال ونارية لبرشلونة في قرعة دوري الابطال

وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية الأهم على صعيد الأندية في إسطنبول في 10 حزيران من العام المقبل على ملعب "أتاتورك" الأولمبي.

محمد يوسف

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