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مواجهات سهلة للريال ونارية لبرشلونة في قرعة دوري الابطال

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-25 | 19:06

مواجهات سهلة للريال ونارية لبرشلونة في قرعة دوري الابطال

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سحبت، اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات لمسابقة في مدينة إسطنبول التركية.
ووضعت القرعة نادي في مجموعة "الموت" التي ضمت أيضا بايرن ميونخ وإنتر وفيكتوريا بلزن.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: أياكس - - نابولي - رينجرز
المجموعة الثانية: بورتو - أتلتيكو مدريد - ليفركوزن - كلوب بروج

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - برشلونة - إنتر - فيكتوريا بلزن.

المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت - توتنهام - سبورتينغ لشبونة - مارسيليا
المجموعة الخامسة: ميلان - - سالزبورغ - دينامو زغرب

المجموعة السادسة: - لايبزيغ - شاختيور دونيتسك - سيلتيك
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - إشبيلية - دورتموند - كوبنهاغن

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - يوفنتوس - بنفيكا - مكابي حيفا.


وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية الأهم على صعيد الأندية في إسطنبول في 10 حزيران من العام المقبل على ملعب "أتاتورك" الأولمبي.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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