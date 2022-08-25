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انت الان تتابع خبر مواجهات سهلة للريال ونارية لبرشلونة في قرعة دوري الابطال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-08-25 | 19:06
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سحبت، اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في مدينة إسطنبول التركية.
ووضعت القرعة نادي برشلونة في مجموعة "الموت" التي ضمت أيضا بايرن ميونخ وإنتر وفيكتوريا بلزن.
المجموعة الأولى: أياكس - ليفربول - نابولي - رينجرز المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - برشلونة - إنتر - فيكتوريا بلزن.
المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت - توتنهام - سبورتينغ لشبونة - مارسيليا
المجموعة السادسة: ريال مدريد - لايبزيغ - شاختيور دونيتسك - سيلتيك
المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - يوفنتوس - بنفيكا - مكابي حيفا.
وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية الأهم على صعيد الأندية في إسطنبول في 10 حزيران من العام المقبل على ملعب "أتاتورك" الأولمبي.
وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: أياكس - ليفربول - نابولي - رينجرز
المجموعة الثانية: بورتو - أتلتيكو مدريد - ليفركوزن - كلوب بروج
المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت - توتنهام - سبورتينغ لشبونة - مارسيليا
المجموعة الخامسة: ميلان - تشيلسي - سالزبورغ - دينامو زغرب
المجموعة السادسة: ريال مدريد - لايبزيغ - شاختيور دونيتسك - سيلتيك
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - إشبيلية - دورتموند - كوبنهاغن
المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - يوفنتوس - بنفيكا - مكابي حيفا.
وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية الأهم على صعيد الأندية في إسطنبول في 10 حزيران من العام المقبل على ملعب "أتاتورك" الأولمبي.
المحرر: سعد أحمدhttps://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-430366-637970440675358891.jpg Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد