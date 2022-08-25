انت الان تتابع خبر فيروس غامض ينتشر في دولة آسيوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان، انه "أبلغ عن أكثر من 82 حالة لأطفال دون سن الخامسة، مع انتشار المرض في الولايات الجنوبية من البلاد. وأبلغ عن أول حالة إصابة بالإنفلونزا في ولاية كيرالا في 6 أيار".وعلى الرغم من أن العلماء يعتقدون أن الإنفلونزا الجديدة هي نوع من أمراض اليد والقدم والفم (HFMD)، إلا أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد الطبيعة الدقيقة للعامل الممرض.ومع ذلك، سارعت السلطات إلى طمأنة الناس بأن "الفيروس الجديد لا علاقة له بـ"كوفيد-19" أو جدري القردة".

وحذر المسؤولون من أن "أعراض المرض يمكن الخلط بينها وبين أعراض عدوى فيروسية أخرى، خاصة في المراحل المبكرة. وعادة ما يصاب الأطفال المصابون بالمرض بالحمى وفقدان الشهية والتهاب الحلق وتقرحات في الفم وطفح جلدي، يقتصر معظمه على اليدين والقدمين".



وفي حالة الاشتباه بإنفلونزا الطماطم، يجب وضع الطفل في الحجر الصحي لمدة تصل إلى أسبوع لمنع انتشار الفيروس، كما توصي وزارة الصحة.

وعلى الرغم من عدم وجود أدوية خاصة بمرض معين لعلاج العدوى في الوقت الحالي، يُقال إنها حميدة نسبيا، مع زوال الأعراض من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة. وينصح المسؤولون المرضى "بتناول "الباراسيتامول" لتخفيف الحمى وآلام الجسم وشرب الكثير من السوائل والراحة".

وأضاف التحذير أنه "يمكن أيضا استخدام إسفنج الماء الساخن على الطفح الجلدي لتخفيف التهيج"،

وأشارت السلطات الهندية إلى أنه "يجب أخذ مسحات من الحلق والأنف في حالة الاشتباه في إنفلونزا الطماطم، مع اختبار العينات لاستبعاد الأمراض المعدية الأخرى مثل حمى الضنك والشيكونغونيا وفيروس زيكا وفيروس الحماق النطاقي والهربس".

