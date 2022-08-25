شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى قمحة لـ"الحياة اليوم": مصر تحولت من فاعل إقليمى إلى شريك استراتيجى بكافة الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن مصر تحولت إلى شريك استراتيجى فى كافة الملفات الدولية، موضحًا أن زيارات ولقاءات القادة العرب تؤكد الأخوة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى: مصر بذلت جهودا للتهدئة في جنوب السودان وقدمت الخبرات الفنية والإدارية، ونقلت التجربة التفاعلية المصرية لتحقق الأمن والسلام داخل جنوب السودان.

وأكد أن اتصال بوريس جونسون يؤكد أن مصر تحولت من فاعل إقليمى إلى شريك استراتيجى بكافة الملفات والقضايا، موضحًا أن تقارير كل المؤسسات الكبرى تتحدث عن المستقبل الاقتصادى لمصر ومن خلالها نستطيع أن نفهم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الملف الاقتصادى وأن مصر دولة قادرة على أن تفرض تجربتها.