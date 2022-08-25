التحالف الوطني يطلق المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية، انطلقت فعاليات المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع بمحافظة الشرقية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتمكين ذوي الهمم، وتحت مظلة كيانات التعليم المختلف، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان وجامعة الزقازيق، حيث تم تسليم 89 جهاز كمبيوتر محمول( لاب توب) لذوى الإعاقة البصرية بقاعة الاحتفالات بكلية العلوم ذوى الاعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، ود. صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي بالسياسات الاجتماعية، وعبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية وسيد رحب مدير فرع الأورمان في الشرقية.

وتأتي مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية لدعم الطلاب الذين يواجهون ظروفا خاصة، وتعد هذه المبادرة تأكيدا على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأولي بالرعاية، والعمل جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والدعم اللازم لهم.