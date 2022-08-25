فيضانات في لندن تتسببت في فوضى تغلق محطات مترو الأنفاق والقطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - أ ش أ

تسببت الأمطار الغزيرة في أنحاء العاصمة البريطانية، لندن، في فيضانات، اليوم الخميس، أسفر عنها حدوث فوضى بين الركاب، مع اضطرار المحطات مترو الأنفاق والقطارات الرئيسية في بادينجتون وتشارينج كروس إلى الإغلاق جزئيًا.

وصدرت خمسة تحذيرات من حدوث فيضانات في أنحاء العاصمة، بينما تم إصدار تحذير من عاصفة رعدية في أنحاء المدينة والجنوب الشرقي، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد".

وذكرت إدارة النقل، على موقعها الإلكتروني، أن محطة بادينجتون - واحدة من أكثر المحطات ازدحامًا في لندن - هي المخرج الوحيد على خط باكرلو، بجانب إغلاق المخرجين الأول والثاني أيضًا في محطة تشارينج كروس.

وفي الوقت نفسه، يعني استمرار "الفيضانات الغزيرة" إغلاق المزيد من المحطات.

وحثت بعض المجالس المحلية في لندن، اليوم، السكان على القيادة بحذر بسبب "فيضانات شديدة عبر المنطقة".