جامعة الجلالة تستقبل سفيرة البرتغال في مصر لبحث سُبل التعاون المُشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):​

استقبل الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، السيدة مانويلا فرانكو، سفيرة دولة البرتغال في مصر، لبحث سُبل التعاون المُشترك بين جامعة الجلالة والجامعات البرتغالية، من خلال زيادة التعاون العلمي والبحثي لتبادل الخبرات على مستوى كافة المجالات، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الطلابي والأكاديمي، خاصة في المجالات (الطبية، والهندسية، والتكنولوجيا وعلوم النانو، والفنون بكافة أنواعها).

وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور محمد الشناوي عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي لجامعة الجلالة، هو المُساهمة أن تكون مصر مركزًا للمعرفة والتعلم في الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع كافة الجامعات والمؤسسات العربية والأجنبية، مؤكدًا على توفير المناخ المناسب لبيئة تعليمية مُجهزة بأحدث الامكانيات العالمية، التي تساعد في تخريج جيل جديد من الخريجين قادرين على تلبية طموحات واحتياجات سوق العمل سواء داخل أو خارج مصر.

وأضاف الدكتور طارق ابوالمعاطي القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشئون الأكاديمية، أن هذه الزيارة ستعكس فرص جديدة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لسهولة التواصل والتبادل الدولي مع الجامعات البرتغالية، بالإضافة إلى تجارب البحث العلمي المُشترك، مشيرًا إلى أن جامعة الجلالة تسعى دائمًا إلى تقديم مستوى تعليمي متميز لجميع طلابها، من خلال أختيار أفضل أعضاء لهيئة التدريس بخبرات اكاديمية وعملية في كافة التخصصات والمجالات، وذلك لربط التعليم والدراسة بالتدريب العملي سواء داخل أو خارج الجامعة.

ومن ناحيتها، أشادت مانويلا فرانكو، سفيرة دولة البرتغال في مصر، بزيارتها الأولى لجامعة الجلالة، مشيرة إلى تشابه الثقافات بين مصر والبرتغال وتأثرهم ببعضهم البعض، مؤكدة على أهمية بحث سُبل التعاون المُشترك بين الجامعات البرتغالية وجامعة الجلالة، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مُشتركة في مجالات (الطب، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، العلوم بمختلف أنواعها)، بالإضافة إلى العمل على تنمية السياحة وتحديث التراث المُشترك.

وفي سياق متصل، قامت سفيرة دولة البرتغال في مصر، بجولة داخل الحرم الجامعي، وشملت الزيارة تفقد أحدث معامل المهارات والمُحاكاة بمجالات (الطب البشري، طب الأسنان، التمريض، الهندسة، قاعة المؤتمرات، السكن الطلابي)، بالاضافة إلى جولة خارجية.

شهد اللقاء حضور، د. طارق أبوالمعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشئون الأكاديمية، ود. رنا زيدان أمين عام الجامعة، ولفيف من السادة العمداء ومديري البرامج في مجالات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض، الفنون والتصميم، الهندسة، العمارة).