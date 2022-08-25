رئيس جامعة الأقصر يتفقد المدن الجامعية للطلاب بطيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أجرى الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر جولة تفقدية لمتابعة اخر المستجدات بالمنشآت الجامعية بطيبة في إطار استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وبالتزامن مع استقبال طلبات تسكين الطلاب للعام الجامعي الجديد.

شملت جولة رئيس الجامعة مباني المدن الجامعية المخصصة لسكن الطلبة والطالبات، ومكتبة المدينة الجامعية، واستراحة أعضاء هيئة التدريس ودار الضيافة بالجامعة.

كما تابع رئيس الجامعة نسب الإنجاز بإنشاءات كلية العلوم، موجهًا بسرعة رصف المنطقة المحيطة بحرم المبنى وإزالة مخلفات أعمال الإنشاء لجاهزية الكلية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات الوطنيةالمشاركة في تنفيذ مشروعات الجامعة ، لسرعة معدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية والتي تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة فضلًا عن جودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة.

وشدد حسين على تجهيز المدن الجامعية للطلبة والطالبات على أعلى مستوى وتوفير كافة التجهيزات اللازمة ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب، وتوفير الخدمات والأنشطة قبل بدء العام الدراسي، لتهيئة المناخ التعليمي والتحصيل الدراسي في بيئة آمنة وصحية لكافة أبناء الجامعة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من تحسين البنية الأساسية للمدن الجامعية بمدينة طيبة.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، وكلاء كليات الطب والسياحة والفنادق، والأستاذ جمال سيد أمين عام الجامعة، ومجموعة من الاستشاريين ومهندسي الإنشاءات والمشروعات.