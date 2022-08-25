استخراج 120 حصوة من كلية مريضة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أجرى فريق طبي بمستشفى الدلنجات المركزي في محافظة البحيرة، جراحة ناجحة لاستئصال 120 حصوة من كلية مريضة في الثلاثينيات من عمرها، وإصلاح ضيق بحوض الكلية اليسرى.

أجرى العملية الدكتور محمد أحمد ذكري رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى، وقد أشاد الأستاذ الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بجهود الفريق الطبي المشارك في هذه العملية.

وأشار الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية إلى أن المنشآت الطبية التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة تحرص على تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية وتهتم بصفة خاصة بالحالات الحرجة والطارئة.​