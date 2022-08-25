بوتين يوقع مرسوما يرفع عدد القوات الروسية فوق المليونين 

المنامة - ياسر ابراهيم - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة من 1.9 مليون إلى 2.04 مليون، في الوقت الذي تدخل فيه الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها السابع.

وتتضمن هذه الزيادة تعزيزا للوحدات القتالية بواقع 137 ألف فرد ليصل العدد إلى 1.15 مليون. ويدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، وفقا للنص الذي نشر على البوابة التشريعية للحكومة على الإنترنت.

وفي المرة السابقة التي حدد فيها بوتين حجم الجيش الروسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، جعل عدد أفراد الوحدات القتالية 1.01 مليون من أصل 1.9 مليون هو إجمالي عدد القوات بما فيها غير المقاتلين.

ولم تفصح روسيا عن عدد جنودها القتلى في أوكرانيا منذ الأسابيع الأولى للحرب، حين قالت إن 1351 من جنودها قد قتلوا.

وتقول التقديرات الغربية إن العدد الحقيقي قد يكون 10 أمثال ذلك الرقم على الأقل، بينما تقول أوكرانيا إنها قتلت أو جرحت ما لا يقل عن 45 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب -التي تصفها موسكو بالعملية العسكرية الخاصة- في 24 فبراير/شباط الماضي.

وكانت كييف تحجم أيضا عن نشر بيانات عن عدد قتلاها، لكن قائد القوات المسلحة الأوكرانية أعلن يوم الاثنين الماضي أن قرابة 9 آلاف فرد قد قتلوا.

(وكالات)