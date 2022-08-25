شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية تؤكد إقتراب رونالدو من العودة للدوري البرتغالي فى الصيف الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية ان اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد قد إقترب بشدة من الإنتقال لناديه القديم سبورتينج لشبونة البرتغالي، يأتي ذلك بعدما أكد اللاعب فى أكثر من مناسبة رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق فى الصيف الحالي.

وبحسب ما نوه موقع السعودية سبورت 365 فى وقت سابق أن اللاعب دخل فى خلاف مع المدرب الهولندي تين هاج بسبب عدم الإعتماد على اللاعب فى مباراة الليفر بشكل أساسي، الأمر الذي أزعج اللاعب بشدة وأعتبره إهانة لتاريخه الكروي.



كيف تسير المفاوضات فى الساعات الأخيرة؟

وأفادت بعض التقارير أن اللاعب تواصل مع مسئولي الفريق البرتغالي من اجل العودة للفريق وختام مسيرته الكروية عند النقطة الذي بدأ منها تاريخه الحافل مع الفريق، بعدما أبدي اللاعب مرونة كبيرة فى التفاوض حول عقده السنوي.

وفى سياق متصل أكد وكيل أعمال اللاعب البرتغالي خورخي مينديز عن أن الصفقة فى طريقها للحسم، بعدما أنهي تفاوضه فيما يتعلق باللاعب خلال الساعات القليلة الماضية، ويتبقي فقط الإتفاق بين مسئولي الفريقين حول المقابل المادي للصفقة لحسم الامور والإعلان الرسمي.



موقف تين هاج من رحيل اللاعب فى الصيف!

ومن جانبه أشار المدرب الهولندي تين هاج أنه لا يمانع رحيل اللاعب فى الصيف الحالي، لا سيما أن اللاعب يثير الأزمات داخل الفريق، كما أكد أنه لا يحترم وجهة نظر الجهاز الفني فى أهمية عملية المداورة بينه وبين زملائه، مما يصعب من عملية التعامل بين الثنائي فى هذا الموسم.