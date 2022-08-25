شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يرفض الإستسلام فى ضم مدافع الثعالب خلال الصيف الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن إستمرار مفاوضات تشيلسي الإنجليزي وراء التعاقد مع المدافع الفرنسي الشاب ويسلي فوفانا لاعب ليستر سيتي، يأتي ذلك فى إطار خطة الفريق لتعزيز الخط الخلفي قبل غلق باب المريكاتو الصيفي الحالي، بعد النجاح فى التعاقد مع خاليدو كوليبالي.

وأفادت التقارير أن مسئولي "البلوز" ما زالوا مصممون وراء حسم التعاقد مع المدافع الفرنسي، بالرغم من تمسك مسئولي ليستر سيتي على عدم التفريط فى خدمان اللاعب فى الصيف الحالي، حيث رفض مسئولي الثعالب عرضًا ضخمًا من تشيلسي يقترب إلى 70مليون يورو.



الأسباب التي تدفع مسئولي "البلوز " تتمسك باللاعب

وأشارت بعض التقارير الصحفية أن السبب الرئيسي وراء تمسك تشيلسي بإتمام الصفقة هو المدرب الألماني توخيل، حيث يري أن اللاعب يمتلك للإمكانيات الهائلة بالرغم من صغر سنه، مما يسمح له للعطاء مع الفريق لسنوات طويلة.

وفى سياق متصل يري مسئولي الفريق أن اللاعب يريد التواجد مع الفريق، كما أن فوفانا أظهر مرونة كبيرة فى المفاوضات التي خاضها مسئولي الفريق مع اللاعب حول عقده السنوي مع الفريق، الشئ الذي يجعلهم فى حالة أكثر تمسك بضم اللاعب فى الصيف الجاري.



موقف ليستر فى حالة وصول عرض جديد

ومن جانبه أكد مسئولي الفريق صعوبة التفريط فى الوقت الحالي، إلا أن الفريق سينتظر العرض الجديد المقدم من أجل شراء اللاعب، حيث قد يغير مسئولي الثعالب وجهة نظرهم فى بيع اللاعب فى حال وصول عرض مالي بقيمة 90مليون يورو، الامر الذي سيجعل براندن رودجرز يسمح بخروج اللاعب فى الصيف.