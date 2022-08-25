شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بقيمة مليار دولار.. الملك سلمان يوجه بدعم الاستثمار الباكستاني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستثمار مبلغ مليار دولار في باكستان.

وذلك تأكيدًا على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها الشقيق.

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الخميس، من وزير خارجية باكستان بيلاوال بوتو زرداري، حيث أبلغه بتوجيه العاهل السعودي، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



يشار إلى أن الرياض وإسلام أباد لديهما آفاق وفرص واعدة للتعاون الاقتصادي في ظل "رؤية 2030"، وما تتضمنه من برامج ومبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة في باكستان، والتسهيلات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، والسعوديين على وجه الخصوص، وخطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها، بما في ذلك الخصخصة.

كما تستند علاقاتهما الاقتصادية إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري، واللجنة السعودية الباكستانية المشتركة، ومجلس التنسيق السعودي الباكستاني، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك. وتمثل جميعها أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة. وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما في العام 2021 نحو 16.2 مليار ريال سعودي.

دعم غير مسبوق فى مجال السياحة

ووقعت المملكة العربية السعودية وباكستان منذ عامين، مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بلغت قيمته الإجمالية 20 مليار دولار، وذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لباكستان.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن "نمو إجمالي الناتج المحلي لباكستان خلال العام الماضي 2018 بنسبة 5%، يجعلنا نرى أن باكستان ستكون مزدهرة في المستقبل، ونريد أن نتأكد من أننا سنكون جزءً من هذا الازدهار"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).





وفيما يتعلق بالنشاط السياحي، قال الأمير محمد بن سلمان: "لدينا اليوم 18 مليون سائح، وسنحقق 50 مليون سائح بشكل سريع وسهل في الأعوام القادمة، ولدينا العديد من التراث والأماكن الجميلة إلى جانب بنية تحتية واستقرار ولدينا كل شيء بما في ذلك التمويل اللازم للاستثمار في المجال السياحي".