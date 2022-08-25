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استقرار الأسعار وتنظيم سوق الصرف الأجنبى.. اعرف أهداف واختصاصات البنك المركزى

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القاهرة - سامية سيد - يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

 

ووفقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته ، وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (465) من القانون المدني، ووضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.

 

وللنبك المركزى أيضا إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها، ووضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، إضافة إلى الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها ، والعمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة .

 

كما يعمل البنك على العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها، والعمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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