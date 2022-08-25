شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "التنسيقية" يزور مدينة الروبيكي لصناعة الجلود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مدينة الروبيكي لصناعة الجلود للاطلاع علي آخر التطورات التنفيذية للمدينة، ومراحل تشغيلها، في إطار المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تقوم بها الدولة لتنمية الصناعة المحلية والصادرات الصناعية.

استقبل وفد التنسيقية المهندس محمود محرز، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعى والعمراني التى تدير مدينة الروبيكى، وقدم عرضا لما تم إنجازه من مشروعات خلال الفترة الماضية، وآخر ما وصلت إليه صناعة ودباغة الجلود، والتحديات التى تواجه الصناعة خلال الفترة الحالية.

واصطحب رئيس الشركة وفد التنسيقية في زيارة إلى منطقة المائة المصنع الخاصة بصناعة المنتجات الجلدية والتى سيقوم رئيس الجمهورية بافتتاحها قريبا، وزيارة عدد من المدابغ بالمدينة ومركز التكنولوجيا والمركز التجارى ومركز التدريب الفني.

اختتمت الزيارة بعرض توضيحى لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما أكد رئيس مدينة الروبيكى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بمدينة الروبيكى.

ضم وفد التنسيقية كلا من النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب.

وشارك من أعضاء التنسيقية كلا من نور الشيخ، محمد سالم، إبراهيم رمضان، ريم القاضي، محمد نبيل، محمود خليل، حنان وجدي، باسم لطفي، سالي أبو النصر، وأحمد يحيى.