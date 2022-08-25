سوني تفاجئ عشاق بلاي ستيشن 5 بخبر صادم عن الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شركة سوني اليابانية رسميا، أنها سترفع أسعار أجهزة وملحقات بلاي ستيشن 5 في أنحاء كثيرة من العالم.

وأوصت شركة "سوني إنتر أكتيف إنترتاينمنت" برفع سعر التجزئة لوحدة التحكم هذه في أوروبا والمملكة المتحدة واليابان والصين وأستراليا والمكسيك وكندا.

وقال كبير مسؤولي الشركة جيم ريان. إن المستهلكين الأمريكيين لن تطالهم هذه الزيادات.

وسترتفع أسعار أجهزة PS5 Digital Edition للبيع بالتجزئة في أوروبا إلى 449,99 يورو (450 دولاراً)، بعدما كان السعر يقرب من 400 يورو.

وسيباع الجهاز نفسه في المملكة المتحدة مقابل 389,99 جنيهاً استرلينياً (462 دولاراً)، بعدما كان سعره 359,99 جنيهاً استرلينياً. أما في اليابان فسيرتفع سعره إلى 49478 يناً (363 دولاراً)، بعدما كان 43978 يناً.

وبررت سوني قرار رفع الأسعار بـ "معدلات التضخم العالمية المرتفعة بالإضافة إلى اتجاهات العملة المعاكسة".