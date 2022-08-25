عودة للهبوط.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات المسائية، وهبط الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمنتصف التعاملات، على الرغم من ارتفاع سعر المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع بنحو 9 جنيهات بمنتصف التعاملات مقارنة بما كان عليه في الصباح.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 718 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 923 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1077 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1231 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8616 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

صعد سعر الذهب عالميا خلال جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1763 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة 0.10%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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