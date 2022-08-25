وكيل "نقل النواب": اتفاق تصنيع عربات المترو محلياً يوفر فرص عمل للشباب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية توقيع عقد تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، بواقع 40 قطارًا جديدًا، وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات هيونداي روتيم الكورية الجنوبية / نيرك (الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية)، مشيرًا إلى أن ذلك الإتفاق خطوة مهمة جدًا وإنجاز مصري جديد لما يتضمنه من مميزات عديدة للبلاد في مختلف القطاعات، حيث يعد نقلة نوعية للبلاد في قطاعى النقل والصناعة.

وقال قرقر في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس إن ذلك الاتفاق يهدف لتعزيز شبكة النقل في البلاد، ما يؤدى بدوره لدعم النمو الاقتصادي والتوسع العمراني الحالي، إلى جانب أنه بموجب ذلك الاتفاق سيكون هناك تعاون مع كبرى الشركات العالمية، المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة، يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: بموجب هذا الاتفاق تكون مصر إحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال، حيث يهدف الاتفاق إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة ‏في هذه الصناعة، وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومي عبر التصدير إلى مختلف دول العالم، خاصة قارة ‏أفريقيا.

وتابع النائب وحيد قرقر: أيضا ستتمكن البلاد من توفير جميع احتياجات المشروعات القومية، التي تنفذها الدولة في مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي، وبالتالي تتمكن من توفير العملة الصعبة التي كانت تستخدمها الدولة لاستيراد احتياجات القطارات، وهو الأمر الذى يتماشي مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تمر بها البلاد نتيجة الأزمات العالمية.

وأضاف قرقر: بالإضافة إلى ما سبق، هناك أهمية كبرى لهذا الاتفاق وهو المساهمة في توفير فرص العمل للشباب وفتح مجال جديد للصناعة في مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد أمس بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع عقد تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، بواقع 40 قطارا جديدا، وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات هيونداي روتيم الكورية الجنوبية / نيرك (الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية).