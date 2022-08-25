ضياء رشوان: الحوار الوطني بداية مرحلة جديدة من الحياة السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني في الفترة الراهنة جاءت بمثابة لبنة إضافية في بنيان الجمهورية الجديدة في مصر والتي تهدف إلى بناء دولة عصرية متقدمة قوية.

وأضاف في افتتاحية العدد السابع من "دورية دراسات في حقوق الإنسان" التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات، أن هذا الحوار وما ترافق معه من خطوات أخرى، إنما هو مقدمة لمرحلة جديدة من الحياة السياسية في مصر بمفهومها الشامل، من خلال أطر وقواسم مشتركة تحظى بتوافق وطني وشعبي واسع.

وقال "رشوان" إن رعاية الرئيس السيسي للحوار الوطني هي سبب الإجماع السياسي والشعبي على المشاركة في الحوار، والثقة في وصوله إلى النتائج المرجوة.

وأشار إلى أن فتح المزيد من الآفاق للحياة السياسية في مصر قد جاء بعد أن تحققت الكثير من الخطوات في مجال الاستقرار الأمني والسياسي، وتثبيت أركان الدولة، وتعزيز مؤسساتها، وبعد عملية إنقاذ وإصلاح اقتصادي شاملة نقلت الاقتصاد من شفا الانهيار إلى مرحلة النمو بعد جهود صعبة من الاصلاحات الهيكلية، وإنجازات ملموسة في إعادة بناء المرافق والبنية الأساسية في أنحاء البلاد.

ولفت إلى أنه قد جاءت هذه المرحلة الجديدة في الحياة السياسية بعد إجراءات مهمة متعددة في المجال الاجتماعي، وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأحق بذلك في المجتمع والقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتحقيق مراحل متقدمة من أجل تمكين المرأة والشباب، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنجاز كبير في مجال الرعاية الصحية سواء في تشييد المؤسسات العلاجية أو المبادرات الصحية التي كان أبرز مظاهر نجاحها التجربة الرائدة عالمياً في التخلص من فيروس (سي) والمواجهة الناجحة لوباء كورونا وإطلاق صناعات الأدوية والبدء بمشروع التأمين الصحي الشامل.

كما قطع تطوير التعليم والتعليم العالي خطوات مهمة على طريق التحديث والتطور اللازمين لإحداث نقلة نوعية في تأهيل الموارد البشرية لعلوم العصر ومتطلباته.