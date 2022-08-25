الجزائر / إيقاف رئيس حكومة ثالث بتهمة الفساد

اسماعيل عبد الحي - قرّر القضاء الجزائري الاحتفاظ برئيس الوزارء الأسبق، نور الدين بدوي (62 عاما) بتهمة الفساد وسحب جواز سفره.

وشغل بدوي منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة مطلع العام 2019 بعد تعيينه ليحل مكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى.

يذكر أيضا أنه قد صدر حكم بالسجن ضدّ رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد الرئيس بوتفليقة لإدانتهما بالفساد.

كما أن بدوي الذي شغل منصب وزير الداخلية لحوالي أربع سنوات، كان يعتبر من الموالين لبوتفليقة وطالبت حركة الحراك بعزله.

وبعد سقوط بوتفليقة، فتح القضاء الجزائري تحقيقات عدة بشأن مقرّبين من رئيس الدولة السابق وأركان نظامه.

كما صدرت أحكام قضائية بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين ومن رجال الأعمال، خصوصا في قضايا فساد.

(العربية)