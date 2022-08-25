اندلاع حريق داخل جامعة الكوفة بالنجف الاشرف

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مختبر وكافتريا مشيدة من الواح "السندويج بنل" سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة داخل جامعة الكوفة في محافظة النجف الأشرف".وأضافت ان "فرق الدفاع المدني طوقت الحادث من الجهات الأربع وأخمدت الحريق ومنعت تأثر الجامعة وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية ".

وأشارت المديرية الى انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".