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كريم بنزيما تنتظره 7 جوائز هذا الموسم

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-25 | 15:12

كريم بنزيما تنتظره 7 جوائز هذا الموسم

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ينتظر مهاجم نادي الاسباني والمنتخب الفرنسي كريم بنزيما 7 جوائز لهذا الموسم.
وذكرت صحيفة ‏الماركا الاسبانية، أنه "سيتم تكريم كريم بنزيما كأفضل لاعب في دوري الأبطال بالإضافة للجوائز التالية :

هداف دوري أبطال اروروبا
أجمل هدف في البطولة (ضد )
هداف الدوري الاسباني "الليجا"

جائزة Onze Mundiial
جائزة The Best
والكرة الذهبية التي سيستلمها يوم 17 تشرين الاول.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-430351-637970300584659683.jpg Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
Alsumaria Tv
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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