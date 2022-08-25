كريم بنزيما تنتظره 7 جوائز هذا الموسم

وذكرت صحيفة ‏الماركا الاسبانية، أنه "سيتم تكريم كريم بنزيما كأفضل لاعب في دوري الأبطال بالإضافة للجوائز التالية :

هداف دوري أبطال اروروبا

أجمل هدف في البطولة (ضد تشيلسي)

هداف الدوري الاسباني "الليجا"



جائزة Onze Mundiialجائزة The Bestوالكرة الذهبية التي سيستلمها يوم 17 تشرين الاول.