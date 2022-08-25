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انت الان تتابع خبر كريم بنزيما تنتظره 7 جوائز هذا الموسم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-08-25 | 15:12
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ينتظر مهاجم نادي ريال مدريد الاسباني والمنتخب الفرنسي كريم بنزيما 7 جوائز لهذا الموسم.
وذكرت صحيفة الماركا الاسبانية، أنه "سيتم تكريم كريم بنزيما كأفضل لاعب في دوري الأبطال بالإضافة للجوائز التالية :
هداف دوري أبطال اروروبا جائزة Onze Mundiial
جائزة The Best
والكرة الذهبية التي سيستلمها يوم 17 تشرين الاول.
هداف دوري أبطال اروروبا
أجمل هدف في البطولة (ضد تشيلسي)
هداف الدوري الاسباني "الليجا"
جائزة The Best
والكرة الذهبية التي سيستلمها يوم 17 تشرين الاول.
المحرر: سعد أحمدhttps://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-430351-637970300584659683.jpg Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد