انت الان تتابع خبر بالفيديو: تداعيات تعطيل عمل السلطة القضائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قانونيون: تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد
قانونيون: الاطراف السياسية مطالبة بفهم خطورة عدم حماية استقلال القضاء
قانونيون: المطالبات الشعبية يجب أن تُصاغ وفق الأطر الدستورية
قانونيون: ينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها
قانونيون: الاطراف السياسية مطالبة بفهم خطورة عدم حماية استقلال القضاء
قانونيون: المطالبات الشعبية يجب أن تُصاغ وفق الأطر الدستورية
قانونيون: تعليق عمل السلطة القضائية سيشل اعمال الدولة بالكامل
قانونيون: السلطة القضائية تمثل الحصن المتبقي للحفاظ على هيبة الدولة وحقوق المواطنين