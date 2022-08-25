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بالفيديو: تداعيات تعطيل عمل السلطة القضائية

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بغداد - ياسين صفوان - قانونيون: تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد

قانونيون: ينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها

قانونيون: الاطراف السياسية مطالبة بفهم خطورة عدم حماية استقلال القضاء


قانونيون: المطالبات الشعبية يجب أن تُصاغ وفق الأطر الدستورية

قانونيون: تعليق عمل السلطة القضائية سيشل اعمال الدولة بالكامل

قانونيون: السلطة القضائية تمثل الحصن المتبقي للحفاظ على هيبة الدولة وحقوق المواطنين

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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