انقاذ 100 شخص واخماد حريق في كربلاء

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "نجحت فرق الدفاع المدني من إخلاء مائة نزيل وأكثر من جنسيات مختلفة بالتزامن مع عمليات اخماد حادث حريق اندلع داخل فندق النخيل المكون من خمسة طوابق في مركز المدينة القديمة بمحافظة كربلاء المقدسة".وأضافت ان "فرق الدفاع المدني استنفرت ودفعت بجهد فرق الإطفاء التخصصية وأشركت عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق الرابع من الفندق المذكور وأنهت أعمال الإخلاء والإخماد دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأشارت المديرية الى انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الفندق".