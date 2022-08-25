شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ محمد بن زايد يصل إلى العاصمة اليونانية أثينا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، فإنه "كان في استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصول موكبه إلى القصر الرئاسي كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان".

الشيخ محمد بن زايد يصل إلى العاصمة اليونانية أثينا



وأوضحت أنه "جرت مراسم استقبال رسمية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان في القصر فيما عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان".

يرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الزيارة وفدا يضم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى جمهورية اليونان.

تحمل زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات إلى اليونان، اليوم أهمية خاصة، كونها الأولى لليونان بعد توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 14 مايو/أيار الماضي.

وتعد اليونان ثاني دولة أوروبية يزورها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منذ توليه الرئاسة، بعد زيارته فرنسا يوليو/تموز الماضي، الأمر الذي يبزر العلاقات القوية الاستراتيجية بين البلدين.

ويعد اللقاء الذي يجمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء اليونان، خلال الزيارة المرتقبة، هو الثاني خلال 3 شهور، بعد لقائهما خلال زيارة أجراها ميتسوتاكيس لدولة الإمارات في 9 مايو/أيار، صدر في ختامها بيان مشترك أعرب فيه البلدان عن تجديد التزامهما الراسخ نحو تعميق شراكتهما الاستراتيجية فيما يخص السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية والأمنية والدفاعية.

أيضا تعد القمة التي تعقد خلال الزيارة هي القمة الرابعة التي تجمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني منذ توليه مهام منصبه في يوليو/تموز 2019.

وسبق أن أجرى كيرياكوس ميتسوتاكيس 3 زيارات للإمارات أحدثها قبل 3 شهور في 9 مايو/أيار الماضي.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكيرياكوس ميتسوتاكيس خلال الزيارة مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وصدر في ختام تلك الزيارة بيان مشترك أعرب فيه البلدان عن تجديد التزامهما الراسخ نحو تعميق شراكتهما الاستراتيجية فيما يخص السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية والأمنية والدفاعية.

كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بينها مذكرة تفاهم لإعلان تأسيس صندوق استثماري مشترك للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية في اليونان بقيمة 4 مليارات يورو، بما يستهدف دعم الفرص الاستثمارية في اليونان.

كما سبق أن أجرى رئيس وزراء اليونان زيارة لأبوظبي في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أجرى خلالها مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتم خلالها تبادل اتفاقية البيان المشترك لإنشاء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى تبادل مذكرة للتعاون في مجال السياسات الخارجية والدفاعية.

وأكدت حكومتا البلدين في الإعلان المشترك التزام البلدين الثابت بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المنصوص عليها فيه أساسا للسلام والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات لجميع دول المنطقة.

كما أجرى رئيس وزراء اليونان زيارة أخرى في 4 فبراير/شباط من العام نفسه، أجرى خلالها مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

12 اتفاقية

تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين الإمارات واليونان لتعزيز التعاون بين الإمارات واليونان في مختلف المجالات، كان أحدثها توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال زيارة رئيس وزراء اليونان إلى الإمارات مايو/أيار الماضي.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان، تشمل مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والصحة والصناعة والتقنيات المتقدمة وغيرها من الجوانب الحيوية التي تحظى باهتمام البلدين.

ومن بين تلك المذكرات مذكرة تفاهم بشأن الإعلان عن تأسيس صندوق استثماري مشترك للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية في اليونان بقيمة أربعة مليارات يورو.

أيضا خلال تلك الزيارة، أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، وبنك التنمية اليوناني للاستثمارات، صندوق الاستثمار السيادي في اليونان الذي كان يُعرف سابقًا باسم صندوق تنمية الاقتصاد الجديد "تانيو"، توقيع اتفاقية لتوسيع نطاق الشراكة الحالية القائمة بينهما في مجال الاستثمار، والبالغة قيمتها 400 مليون يورو، لتشمل الاستثمار في مجال الشركات الناشئة والأسهم الخاصة في الصناديق اليونانية الأعلى أداءً والتي تركز على الاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع.

نما حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليونان خلال عام 2021 بنسبة 67% ليصل إلى أكثر من ملياري درهم، مقابل 1.2 مليار درهم في عام 2020، فيما بلغ معدل نمو التبادل التجاري خلال السنوات العشر الماضية 166% حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 560 مليون دولار أمريكي في عام 2021، بنسبة نمو بلغت 67.4٪ مقارنة بعام 2020، مما يعزز الابتكار وتوفير الوظائف والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

وحدد الطرفان أهدافا لتعزيز التبادلات التجارية بين الجانبين، وبحثا فرص وآفاق التعاون في مجالات جديدة، بما في ذلك الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، مع التركيز خاصة على التقنيات الصديقة للبيئة، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وخفض نسبة انبعاثات الكربون في قطاع الصناعة.

بلغ إجمالي الاستثمارات المشتركة المباشرة بين الإمارات واليونان بنهاية 2020 نحو 381.1 مليون دولار (1.4 مليار درهم) منها 127.6 مليون دولار (468 مليون درهم) إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر القادم من اليونان إلى الإمارات، ونحو 253.5 مليون دولار (931 مليون درهم) إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة إلى اليونان حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وحقق إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر القادم من اليونان إلى الإمارات بنهاية عام 2020 زيادة بنسبة 116% ليصل إلى 127.6 مليون دولار /468 مليون درهم/ مقابل 59.3 مليون دولار /217 مليون درهم/ خلال عام 2011.

وارتفع إجمالي الاستثمار المباشر من الإمارات إلى اليونان بنهاية عام 2020 إلى 253.5 مليون دولار (931 مليون درهم) بزيادة عن عام 2019 والبالغ 229.2 مليون دولار (841 مليون درهم).

ترتبط دولة الإمارات واليونان بعلاقات ثنائية وطيدة على مختلف الأصعدة، ضمن مساع مشتركة للارتقاء بها إلى آفاق أعلى، بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين في التنمية والتقدم.

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والجمهورية اليونانية في 21 يونيو/حزيران من عام 1976، وتم التوقيع على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والفني في 14 يوليو من عام 1976 ودخلت حيز التنفيذ بالمرسوم الاتحادي رقم 79 لسنة 1980.

وتم افتتاح سفارة اليونان في أبوظبي عام 1989 وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008 افتتحت سفارة الإمارات في أثينا.

وأسست الإمارات واليونان دعائم شراكة استراتيجية قوية قائمة على الرؤية المشتركة بشأن السلام والازدهار في المنطقة وعززتا من علاقتها الثنائية في مجموعة من الجوانب بما في ذلك المجالات الاقتصادية والسياسية والطاقة والنقل والسياحة والثقافة.

وتتوافق رؤى البلدين بشأن العديد من القضايا والملفات خاصة ما يتعلق بالعمل على إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة ودفع المساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات شعوبها إلى السلام والازدهار والتنمية وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.