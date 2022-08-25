شكرا لقرائتكم خبر عن للملاك والمستأجرين.. هل يجوز تحديد مدة الإيجار بـ80 سنة فأكثر؟ نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلماني" المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، تقريرا له تحت عنوان" للملاك والمستأجرين.. هل من الممكن أن تكون مدة الإيجار 80 سنة فأكثر؟".

وسلط التقرير الضوء على المشاكل الشائكة في عقود الإيجار التي تخضع للقانون المدني والتي من أهمها "تحديد مدة عقد الإيجار"، فلا زال الحديث متواصلا ومتجددا حول إشكالية "عقد الإيجار" التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين.

ولقراءة التقرير كاملا:

للملاك والمستأجرين.. هل من الممكن أن تكون مدة الإيجار 80 سنة فأكثر؟.. المشرع اعتبر الحد الأقصى للعقد 60 عاما.. و5 عناصر تفك "طلاسم" النزاع حول كلمة "مشاهرة".. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة