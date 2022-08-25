شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يحقق رقم سلبي جديد فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قدم رقم سلبي جديد مع بداية الموسم الحالي، يأتي ذلك على الرغم من حصوله على سبع نقاط من 3لقاءات خاضها الفريق وعدم تعرض الفريق لأي هزيمة حتي الآن.

وأوضحت تقارير هيئة الإحصاءات أن المان سيتي يعد ثاني أكثر الفرق إهدارًا للفرص المحققة فى البيرميرليج بإهدار سبع فرص سانحة للتسجيل، فى حين أحتل نيوكاسل يونايتد المركز الأول بعدما أهدر ثماني فرص محققة أخري، الأمر الذي دفع أبعد الفريقين عن صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.



بيب جوارديولا يقدم نصائح لمهاجم الفريق

وأفادت بعض التقارير فى هذا الصدد أن المدرب الأسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق السماوي، قد طلب من مهاجمه النرويجي هالاند على ضرورة التركيز فى إستغلال الفرص التي تتاح له فى المباريات المقبلة، خاصة أن اللاعب قام بإهدار العديد من الفرص الساهلة فى المباريات السابقة.

وأضاف أن هالاند لا يحتاج إثبات شيئًا لنا، خاصة أن الفريق كان يعلم إمكانيات اللاعب جيدًا قبل التعاقد معه فى الصيف الحالي، كما أن اللاعب يحتاج فقط إلى رفع الضغوط من عليه، لا سيما أنه يثق بكون اللاعب هدافًا للمسابقة فى نهايتها.



السيتي يختتم إستعداداته لمواجهة كريستال بالاس

وفى سياق منفصل أنهي نادي مانشستر سيتي إستعداداته للمباراة القادمة، حيث أن الفريق لا يمتلك أي خيارات أخري غير الفوز، خاصة بعد التعادل أمام نيوكاسل فى الجولة الماضية، إضافة إلى أن الأرسنال يسير بخطي ثابتة حتي الآن بعد تحقيق ثلاثة إنتصارات متتالية وضعته على صدارة جدول الترتيب.