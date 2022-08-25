بالصور- جامعة الجلالة تستقبل سفيرة البرتغال في مصر لبحث سبل التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

استقبل الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، سفيرة دولة البرتغال في مصر مانويلا فرانكو، لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة الجلالة والجامعات البرتغالية، وذلك في مجالات التدريب والتعليم والبحث العلمي وتبادل الخبرات على مستوى كافة المجالات.

كما يشمل التعاون التبادل الطلابي والأكاديمي، خاصة في المجالات الطبية، والهندسية، والتكنولوجيا وعلوم النانو، والفنون بكافة أنواعها، وجرى اللقاء بحضور الدكتور طارق أبوالمعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الأكاديمية، والدكتور رنا زيدان، أمين عام الجامعة، وممثلين من العمداء ومديري البرامج في مجالات الطب البشري، وطب الاسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والفنون والتصميم، والهندسة، والعمارة بجامعة الجلالة.

وأعرب الدكتور محمد الشناوي، عن سعادته بالزيارة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي لجامعة الجلالة، هو جعل مصر مركزاً للمعرفة والتعلم في الشرق الأوسط، من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع كافة الجامعات والمؤسسات العربية والأجنبية.

وأكد أن الجامعة توفر المناخ المناسب لبيئة تعليمية مجهزة بأحدث الامكانيات العالمية، التي تساعد في تخريج جيل جديد من الخريجين يلبي طموحات واحتياجات سوق العمل سواء داخل او خارج مصر.

وأوضح الدكتور طارق أبوالمعاطي، أن زيارة سفيرة البرتغال ستثمر عن فرص جديدة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لسهولة التواصل والتبادل الدولي مع الجامعات البرتغالية، بالإضافة إلى تجارب البحث العلمي المشترك، لاسيما أن جامعة الجلالة تسعى دائماً إلى تقديم مستوى تعليمي متميز لجميع طلابها، من خلال اختيار أفضل أعضاء لهيئة التدريس بخبرات أكاديمية وعملية في كافة التخصصات والمجالات، وذلك لربط التعليم والدراسة بالتدريب العملي سواء داخل أو خارج الجامعة.

وأشادت مانويلا فرانكو، السفيرة البرتغالية بجامعة الجلالة الأهلية، وقالت إن هناك تشابه الثقافات بين مصر والبرتغال وتأثر كل ثقافة بالأخرى.

وأكدت على بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعات البرتغالية وجامعة الجلالة، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة في مجالات الطب، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم بمختلف انواعها، بالإضافة إلى العمل على تنمية السياحة وتحديث التراث المشترك.

وعقب اللقاء اصطحب الدكتور محمد الشناوي، سفيرة دولة البرتغال في مصر، في جولة داخل الحرم الجامعي، شملت أحدث معامل المهارات والمحاكاة بمجالات الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والهندسة، وقاعة المؤتمرات، والسكن الطلابي، بالإضافة إلى جولة خارجية شملت تلفريك الجلالة والممشى الجبلي.

يشار إلى أن جامعة الجلالة احدى الجامعات الأهلية الجديدة، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ عامين وهي واحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعليميا عالي الجودة، ما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

وتضم الجامعة 4 مشاريع أخرى، أكبرها مستشفى الجلالة الجامعي الذي سيخدم المنطقة بأكملها، ومركز وقاعة مؤتمرات كبرى لاستقبال المؤتمرات والمنتديات الدولية والاقليمية، بالإضافة إلى سكن جامعي فندقي، مما يجعلها منطقة جذب سياحي تعليمي وعلاجي في ذات الوقت.