محافظ أسوان: سحب مشروعات "حياة كريمة" من الشركات المتقاعسة في معدلات التنفيذ

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، أعضاء المكتب الفنى لرئاسة مجلس الوزراء المهندس حازم محمد، ومحمد شعيب، من أجل المتابعة الدقيقة لمعدلات ونسب الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة توجيه إنذارات للشركات المتأخرة والمقاولين المتقاعسين، ليعقبه سحب أى مشروعات تشهد عدم الجدية فى معدلات التنفيذ، واستبدالها بشركات ومقاولين جادين لسرعة إنجاز ونهو كافة الأعمال وفقاً للتوقيتات الزمنية.

وأكد عدم تسليم أى مشروعات يتم انتهائها إلا عقب قيام اللجان المختصة بالتأكد من جودتها ودخولها الخدمة بأعلى المواصفات لتقديم الخدمات المختلفة للمواطن الأسواني على الوجه الأكمل.

وأشار أشرف عطية إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية المكلفة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية داخل قرى حياة كريمة، وتحقيق التناغم والتوافق بين الجميع للعمل بروح الفريق الواحد، مشددا على أنه لن يتم السماح مطلقا بأى قصور أو تهاون أو تضارب، فالمهام والتكليفات محددة وواضحة للجميع، ولن نرضى إلا بسرعة الإنجاز فى الفترات المحددة، ليتم دخول هذه المشروعات الخدمة على الفور، وبالتالي يجنى مواطنى أسوان ثمارها والاستفادة المثلى من عوائدها الإيجابية العديدة.

هذا وكان قد تم خلال الاجتماع الدورى قيام مسئولي الجهات التنفيذية بمختلف قطاعات العمل العام بعرض معدلات التنفيذ بالمشروعات المتنوعة، والتي شهدت تحقيق معدلات إنجاز كبيرة وصلت إلى 100% فى بعضها.