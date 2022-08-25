"رجال الأعمال" تطالب الدولة بالاستثمار في إنتاج المواد الخام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية استثمار الدولة في إنتاج المواد الأولية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع وفي قطاع التشييد والبناء، بحسب بيان من الجمعية اليوم الخميس.

وأوضح ضرورة أن تمتلك الدولة استثمارات إنتاج المواد الخام في عدد من القطاعات الحيوية لمصر والاقتصاد مثل صناعات البتروكيماويات والغزل والنسيج والصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والإنشاءات والمقاولات وغيرها.

جاء ذلك خلال مشاركة فتوح في الجلسة الـ 26 لمجلس الوزراء ضمن حوار الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، والخاصة بقطاع التشييد والبناء.

وذكر فتوح أن ضمان الدولة لوفرة الخامات ومستلزمات الإنتاج أصبحت تمثل ضرورة وأمن قومي للاقتصاد الوطني ولمصر في المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم باعتبارها محفزا قويا لنمو الصناعة وتعميقها وبالتالي تقليل الواردات وانتعاش الاقتصاد واستقرار الأسواق.

وقال إن الدولة تحتاج إلى تنفيذ مشروعات عديدة وفي مختلف القطاعات تكون مملوكة لها، وعلى الحكومة الآن أن تبادر سريعاً بالاستثمار في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، لضمان استدامة سلاسل الإمداد والإنتاج، وأيضا زيادة الصادرات من خلال توفير السلع بأسعار تنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

وأشاد نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بوثيقة ملكية الدولة، معتبرا الوثيقة خطوة إيجابية ستكون علامة فارقة للاقتصاد المصري بما تتيحه من فرص ضخمة لتنمية الأعمال نتيجة توسيع مشاركة القطاع الخاص.

واضاف فتوح أن القطاع الخاص مع وثيقة سياسة ملكية الدولة من أجل التحول إلى اقتصاد قوي حر، وأنه آن الأوان لتعزيز الرأسمالية الوطنية في مصر.