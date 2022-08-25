اخبار العالم

بحد أدنى 90%.. تنسيق كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2022/2023 للمرحلتين الأولى والثانية.

وجاءت الحدود الدنيا للقبول في كليات الصيدلة على النحو التالي:

- صيدلة سوهاج 373.

- صيدلة المنصورة 372.

- صيدلة الزقازيق 371.

- صيدلة طنطا 371.

- صيدلة جنوب الوادي 371.

- صيدلة دمنهور 371.

- صيدلة القاهرة 370.

- صيدلة عين شمس 370.

- صيدلة الإسكندرية 370.

- صيدلة بور سعيد 370.

- صيدلة أسيوط 370.

- صيدلة المنوفية 370.

- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370.

- صيدلة مدينة السادات 370.

- صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370.

- صيدلة المنيا 369.5.

- صيدلة حلوان 369.

- صيدلة بني سويف 369.

- صيدلة الفيوم 369.

- صيدلة ج الوادي الجديد 369.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا