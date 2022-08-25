بحد أدنى 90%.. تنسيق كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2022/2023 للمرحلتين الأولى والثانية.
وجاءت الحدود الدنيا للقبول في كليات الصيدلة على النحو التالي:
- صيدلة سوهاج 373.
- صيدلة المنصورة 372.
- صيدلة الزقازيق 371.
- صيدلة طنطا 371.
- صيدلة جنوب الوادي 371.
- صيدلة دمنهور 371.
- صيدلة القاهرة 370.
- صيدلة عين شمس 370.
- صيدلة الإسكندرية 370.
- صيدلة بور سعيد 370.
- صيدلة أسيوط 370.
- صيدلة المنوفية 370.
- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370.
- صيدلة مدينة السادات 370.
- صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370.
- صيدلة المنيا 369.5.
- صيدلة حلوان 369.
- صيدلة بني سويف 369.
- صيدلة الفيوم 369.
- صيدلة ج الوادي الجديد 369.