بحد أدنى 90%.. تنسيق كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية

وجاءت الحدود الدنيا للقبول في كليات الصيدلة على النحو التالي:

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2022/2023 للمرحلتين الأولى والثانية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012