انخفاض كبير في أسعار المانجو بالأسواق بسبب وفرة المعروض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبه الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار المانجو انخفضت هذا العام مقارنة بأسعار العام الماضي، بسبب زيادة الإنتاج ووفرة المعروض منها بالأسواق.

وأرجع النجيب، زيادة الإنتاج هذا الموسم إلى اعتدال المناخ في بداية فصل الصيف ما أدى للحفاظ على زهرات المانجو - التي تتعرض للتلف بسبب الحرارة الشديدة - ما ساعد على تكاثر هذه الزهرات وتحولها إلى ثمار ومحصول.

وأضاف النجيب: "إنتاج هذا العام من المانجو لم نره منذ 10 سنوات، واستقرار المناخ أدى لوفرة الإنتاج من كافة الأنواع مثل الزبدية والسكري والعويسي وهايدي ونعومي وكيت وصديقة وصنارة وغيرها".

ويتراوح سعر المانجو في سوق الجملة بين 10 جنيهات و25 جنيها باختلاف الأنواع، مقابل 30 و40 جنيها بالعام الماضي، بحسب النجيب.

وكانت التغيرات المناخية والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة خلال العام الماضي أدت إلى تلف محصول مانجو الاسماعيلية، مما رفع أسعارها بالأسواق.

وتقترب مساحة زراعة المانجو في مصر من 300 فدان أغلبها في محافظة الاسماعلية، وفقا لقول حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، في وقت سابق.

ويبدأ موسم المانجو الأساسي منذ منتصف يوليو وحتى آخر أغسطس، ولكن يتوقع النجيب، أن يستمر موسم المانجو هذا العام حتى نهاية شهر أكتوبر بسبب كثرتها بالأسواق.