شتمته في الشارع.. تفاصيل مقتل سيدة على يد طليقها بعد انفصلاهما بأسبوع بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشف عدد من شهود العيان في واقعة قتل عامل لطليقته بإحدى قرى شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، أن الزوج كان على خلاف وشجار دائم مع زوجته، مما أدى لانفصالهما منذ أسبوع.

وأضاف شهود العيان أن المتهم خلال جلوسه مع عدد من أهالي القرية تصادف مرور طليقته التي تعدت عليه بالشتم والسب، ما أدى لنشوب مشاجرة بينهما، فأحضر سكينا وطعنها عدة طعنات.

وشهدت قرية طحوريا التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مقتل سيدة على يد طليقها حيث سدد لها عدة طعنات نافذة بسكين أودت بحياتها، بسبب مشاكل أسرية متكررة بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا بالحادث وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين قيام زوج بقتل زوجته، حيث سدد لها عدة طعنات نافذة بسلاح أبيض سكين أودت بحياتها في الحال، بسبب نشوب مشاجرة بينهما وخلافات أسرية متكررة بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، والتي طالبت بتشريح الجثمان من قبل أطباء الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.