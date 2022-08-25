بالصور- بدء تطوير طريق شارع المحافظة بمدينة طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مدين الطور بجنوب سيناء، إنه جرى البدء في تطوير طريق شارع المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك ضمن خطة المدينة لتطوير شبكة الطرق الرئيسية والمحورية لاكتمال الشكل الحضاري للمدينة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، أنه جار تطوير الطريق بداية من أمام منطقة البنوك حتى ديوان عام المحافظة، وجرى الانتهاء من رفع طبقة الأسفلت القديمة، وتطهير الشارع من مخلفات التكسير بواسطة معدات النقل الثقيلة، ليتكون الطريق من اتجاهين، ويصل عرض كل اتجاه 10,5 متر، وجزيرة وسطى بعرض 4 أمتار، ومن المقرر أن يجري تجميل وزراعة الطريق، لكونه أهم شوارع المدينة الرئيسية.

وأكد أنه جرى الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير الكورنيش "منطقة الجبيل"، والتي تبدأ من المنطقة بالقرب من مبنى ديوان عام المحافظة حتى قرية الجبيل بطول 1,5 كيلومتر، وجار وضع لمسات التجميل النهائية استعدادًا لافتتاحه قريبًا، وأيضًا الانتهاء من تطوير طريق قرية الجبيل الرابط القرية والمدينة، ليتضمن حارتين ، وتصل عرض كل حارة 10 أمتار.

وأشار إلى أن العمل في تطوير الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي الطور وشرم الشيخ، بطول 9 كيلومترات، ويتضمن اتجاهين كل اتجاه 6 حارات.