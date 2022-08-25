شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يخطط لمفاجأة مدوية قبل نهاية الميركاتو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس من العاصمة الإيطالية روما أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الانجليزي تستهدف الحصول على توقيع واحد من أهم اللاعبين في الكالتشيو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

تشيلسي يستهدف ضم رفائيل لياو

وقالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن إدارة تشيلسي تستهدف الحصول على توقيع رفائيل لياو نجم نادي ميلان قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن البلوز يسعى لتعزيز الهجوم قبل نهاية الميركاتو بعد أن دخل في مفاوضات جادة مع برشلونة للحصول على توقيع مهاجمهم الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

وأكملت الصحيفة أن البلوز يستعد لدفع مبلغ ضخم لإقناع إدارة الميلان بالتخلي عن خدمات لياو الذي يحظى بإعجاب كبير من جانب تشيلسي، ويعتقدون أنه قادر على تعويض رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر.

وأنهت أن الصفقة قد ترتفع قيمتها إلى 150 مليون يورو، كون اللاعب مطالب بسداد 16.5 مليون يورو لفريقه الأسبق سبورتنج لشبونة، بعد إنهاء العقد من جانب واحد في الوقت الذي سيكون فيه الميلان مطالب أيضًا بضرورة سداد 15% من قيمة إعادة البيع إلى ليل، وفقا لبنود التعاقد.