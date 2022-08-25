لأول مرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا...أسعار الحبوب تنخفض

كييف: بعد 6 أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، بدأت أسعار القمح والذرة تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، في سوق تستعيد توازنها.

وأمكن تجنب السيناريو الأسوأ كما صورته مخاوف الأمم المتحدة من "المجاعة" لكن الأسعار لا تزال مرتفعة جداً والتضخم يشكل تهديدا، كما يؤكد محللو السوق.

ارتفعت أسعار القمح إلى نحو 440 يورو للطن في السوق الأوروبية منتصف مايو (أيار)، ضعف ما كانت عليه في الصيف الماضي، فيما كانت التجارة شبه متوقفة في البحر الأسود.

ولكن في أغسطس (آب)، انخفضت الأسعار إلى 330 يورو للطن.

وقالغوتييه لو مولغا، المحلل في "أغريتل": "بعد ستة أشهر من الغزو الروسي، تكاد تكون هناك عودة إلى نقطة البداية. تعلمت الأسواق أن تتعايش مع الأزمة. بدأت الأسعار تتراجع في أواخر مايو (أيار)

ومطلع يونيو (حزيران) مع أول تقديرات مطمئنة على الإنتاج في أوروبا واستئناف الصادرات من أوكرانيا، أولاً عن طريق البر والسكك الحديدية، ثم عن طريق البحر".

وأعلن مسؤول كبير في وزارة الزراعة الأمريكية الثلاثاء أن أوكرانيا "ستصدر 4 ملايين طن من المنتجات الزراعية في أغسطس (آب)".

من جهة اخرى، لازالت الأسعار مرتفعة جداً، مع استمرار أسباب ارتفاعها في مرحلة ما بعد كورونا، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة، التي ارتفع سعرها ثلاث مرات في عام واحد، والنقل.

ويضاف إلى ذلك التضخم الذي يثقل كاهل الاقتصادات الأكثر ضعفاً، والتي تستورد أكثر من 50 % من حبوبها، وفق إدوار دو سان ديني من شركة "بلانتورو وشركاؤه" مثل القرن الإفريقي، ومصر، واليمن، أو لبنان.